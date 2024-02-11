Ученые: кофейная диета может способствовать снижению жировых отложений

Проблема ожирения в России достигла эпидемических масштабов, и научное сообщество активно ищет методы борьбы с избыточным весом.

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Исследование показало, что кофейная диета может способствовать снижению жировых отложений. Участники эксперимента, употреблявшие четыре чашки кофе в день, снизили жировую массу на 4%.

Однако специалисты предостерегают от чрезмерного потребления кофе из-за возможных рисков для здоровья, таких как негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и нервную систему.