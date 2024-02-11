Какой продукт снижает риск развития хронических заболеваний у женщин

Ваш рацион в среднем возрасте предопределяет ваше здоровье в зрелые годы. К такому выводу пришли ученые из США. Недавнее исследование, опубликованное Американским журналом клинического питания, показало, что потребление белка, особенно растительного, по-видимому, резко снижает вероятность развития хронических заболеваний с возрастом у женщин.

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«Получение большей части белка из растительных источников в среднем возрасте плюс небольшое количество животного белка, по-видимому, способствует хорошему здоровью и хорошей выживаемости в пожилом возрасте», — объясняет автор исследования Андрес Ардиссон Корат.

Долгосрочное исследование длилось с 1984 по 2016 год. В начале исследования все женщины были в возрасте от 38 до 59 лет и считались обладающими хорошим физическим и психическим здоровьем.

«Те, кто потреблял большее количество животного белка, как правило, чаще страдали хроническими заболеваниями», — отметил эксперт.