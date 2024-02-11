Как 3D-технологии помогают хирургам проводить сложнейшие операции?

Хирурги Морозовской детской больницы провели уникальную операцию с редкой патологией грудной клетки. Помимо классических медицинских инструментов использовали 3D-технологии. Компьютерное моделирование помогло спланировать последующие действия врачей, передает «МИР 24» Сергей Поляков.

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15 лет Арсений Зверев стеснялся спину выпрямить. Из-за врожденной патологии на грудной клетке подростка выпирала кость и одновременно была видна сильная впадина. Редкая форма деформации – синдром Куррарино-Сильвермана.

«Было углубление, и торчала грудная клетка, как киль у корабля. Когда он выпрямлялся, это было видно через одежду. Дискомфорт, естественно, был», – рассказала мама Арсения Зверева Наталья Зенина.

Сутулиться Арсений перестал после операции. Опыт такого хирургического лечения во всем мире небольшой. Чтобы исключить возможные проблемы, врачи тщательно планировали каждое действие.

«Перед операцией поэтапно была смоделирована сама операция, смоделированы металлоконструкции. Мы точно знали размеры металлоконструкций, шурупы, их длину. Это сократило раза в два время операции. Делалось все не опытным путем, а заранее было известно», – отметил заведующий отделением торакальной хирургии Морозовской больницы Олег Топилин.

Провести уникальную операцию помогло 3D-моделирование. Его только внедряют торакальные хирурги. С помощью технологии дополненной реальности заранее были сделаны виртуальные копии органов и костей пациента.

В Сеченовском университете 3D-моделирование поставлено на поток. Каждый год проводят по 150-200 операций только на коленном суставе. Ставят протезы. Коленный сустав – самое сложное биомеханическое соединение костей скелета человека. Ошибка всего в один градус, и пациента будут беспокоить боли. На службе у врачей-травматологов 3D-моделирование уже шесть лет. Позволяет не только точно планировать и проводить хирургическое вмешательство, но и самим создавать индивидуальные импланты. При этом операции проходят с участием робота-ассистента.

«Данная система на основании 3D-планирования и плана, заданного хирургом самостоятельно выполняет резекции бедренной и большой берцовой костей для эндопротезирования коленного сустава. Вероятность ошибок при резекции кости здесь исключена», – рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением УКБ №1 Сеченовского университета Минздрава России Ярослав Рукин.

Некоторые модели врачам помогает строить искусственный интеллект. Специальная программа визуализирует данные со снимка компьютерного томографа уже в 3D-формате.

«Эта система в России не имеет аналогов, возможно, и в мире тоже. Она использует искусственный интеллект для сегментации изображений», – рассказал сотрудник центра нейросетевых технологий Сеченовского университета Минздрава России Михаил Черненький.

Для пациента с онкологией почки процесс 3D-планирования операции нередко означает сохранение пораженного органа.

«Чтобы сохранить орган, надо иметь точные данные о развитии онкологического процесса в этом органе. В этом плане очень эффективно 3D-моделирование, которое помогает нам в трех проекциях получить изображение опухоли и выполнить органосохраняющую операцию», – отметил директор Клиники урологии Сеченовского университета Минздрава России Леонид Рапопорт.