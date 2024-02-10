Ученые доказали, что пятиминутные перерывы в работе повышают производительность труда

Регулярные перерывы в работе восстанавливают когнитивные ресурсы мозга и повышают производительность. Это подтвердили исследования, проведенные социологами из Сиднейского университета, сообщает Educational and Development Psychologist.

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В эксперименте приняли участие 72 студента университета, которых разделили на три группы. Первая - в течение 20 минут выполняла сложный математический тест, после чего сразу переходила к изучению урока по ментальной математике. Еще одна группа получала пятиминутный перерыв в занятиях, во время которого на экране демонстрировался обратный отсчет времени. И третья часть испытуемых релаксировала перед экраном, просматривая ролик с прогулкой по тропическому лесу в течение пяти минут.

После этого всем участникам предлагалось пройти итоговые тесты, содержащие в себе 20 математических задач. В результате выяснилось, что группы, получавшие перерывы, демонстрировали более высокий уровень внимания и успешнее справлялись с тестами, чем та команда, что не имела перерывов.