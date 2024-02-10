Ученые назвали лучшее время для пробуждения

Британские учёные в ходе специального исследование выяснили, какое время наиболее оптимальное для пробуждения человека.

© pxhere

Согласно полученным результатам, лучше всего просыпаться примерно в 07:22, передаёт сайт газеты «Спорт-экспресс» со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что это связано с тем, что у тех, кто пробуждается в промежуток между 05:22 и 07:21 утра уровень гормона стресса (кортизола) выше чем у тех, кто просыпается позже.

При этом чистить зубы исследователи рекомендуют до завтрака, чтобы не стереть зубную эмаль.