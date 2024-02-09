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В Екатеринбурге врачи вырастили пациенту вену

Местный житель получил травму при падении на теплицу. Он потерял 3,5 литра крови. После инцидента ему сшили нервы, мышцы и сосуды. Но рука не сжималась.

В Екатеринбурге врачи вырастили пациенту вену
© Unsplash.com

«У пациента была протяженная закупорка плечевой артерии - порядка 20 сантиметров. Сразу подумали о восстановлении кровотока плечевой артерии. Было массивное повреждение и инфекционное осложнение», - объяснил сердечно-сосудистый хирург Вячеслав Бочегов.

В итоге екатеринбургские медики решили вырастить вену в другой части тела пациента - в ноге. Подобный метод применяли их краснодарские коллеги.

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"ОТВ-Екатеринбург" цитирует сердечно-сосудистого хирурга Ивана Грошева:

«Мы пришили вену к артерии, чтобы по ней бежал артериальный кровоток. На ногу это никак не повлияло, нарушение функций по венозному оттоку не наблюдается»

Благодаря слаженной работе специалистов мужчина вернулся к полноценной жизни. Недавно самарские врачи приняли роды у пациентки, перенесшей операцию по сохранению матки.

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