В Екатеринбурге врачи вырастили пациенту вену
Местный житель получил травму при падении на теплицу. Он потерял 3,5 литра крови. После инцидента ему сшили нервы, мышцы и сосуды. Но рука не сжималась.
«У пациента была протяженная закупорка плечевой артерии - порядка 20 сантиметров. Сразу подумали о восстановлении кровотока плечевой артерии. Было массивное повреждение и инфекционное осложнение», - объяснил сердечно-сосудистый хирург Вячеслав Бочегов.
В итоге екатеринбургские медики решили вырастить вену в другой части тела пациента - в ноге. Подобный метод применяли их краснодарские коллеги.
"ОТВ-Екатеринбург" цитирует сердечно-сосудистого хирурга Ивана Грошева:
«Мы пришили вену к артерии, чтобы по ней бежал артериальный кровоток. На ногу это никак не повлияло, нарушение функций по венозному оттоку не наблюдается»
Благодаря слаженной работе специалистов мужчина вернулся к полноценной жизни. Недавно самарские врачи приняли роды у пациентки, перенесшей операцию по сохранению матки.