Ученые опровергли эффективность популярного вида БАДов

Американские ученые из Университета Северной Алабамы выяснили, что употребление биологически активных добавок (БАДов) на основе кетонов не оказывает значимого эффекта на когнитивные функции мозга спортсменок. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Cognitive Enhancement (JCE).

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Кетоновые тела — соединения, вырабатываемые организмом при расщеплении жира для получения энергии. Этот процесс происходит при нехватке глюкозы — обычного источника энергии для нашего тела. Дефицит глюкозы может возникнуть при голодании, интенсивных физических нагрузках или при соблюдении кетогенной диеты с низким содержанием углеводов и большим количеством жиров, призванной вызвать состояние кетоза.

При кетозе организм переключается с расщеплением глюкозы на кетоновые тела в качестве главного энергоресурса. Предполагается, что кетоз может дать различные преимущества для здоровья — от потери веса до улучшения функций мозга.

Научная группа доказала, что кетоновые добавки не способствуют более острому и быстрому мышлению, несмотря на повышение уровня кетоновых тел в крови.

В исследовании приняли участие 12 спортсменок. Их разделили на две группы, в одной из которых женщинам перед тренировкой давали кетоновую добавку, а в другой — плацебо. Также участницы прошли серию тестов на когнитивные способности до и после употребления препаратов.

Оказалось, что кетоновые добавки действительно могут вызвать состояние кетоза без необходимости строго ограничивать потребление углеводов. Однако это никак не помогло им улучшить работу мозга. Спортсменки отметили, что умственные нагрузки давались тяжелее обычного вне зависимости от того, получали они настоящие добавки или плацебо.

Также женщины отметили, что в целом чувствовали себя немного лучше и выносливее благодаря приему БАДов с кетоном.

Ученые заключили, что кетоновые добавки могут быть полезны для здоровья при разумном употреблении, но не способны повысить IQ или улучшить мозговую деятельность иным образом.