«Снижает воспаление и боль»: как состояние влюбленности влияет на тело и мозг

Когда мы любим - мы полны сил, энергии, вдохновения и даже меньше болеем. Почему так происходит? Как состояние влюбленности влияет на тело и мозг? Многочисленные исследования подтверждают, что иметь рядом любимого партнера - это выиграть счастливый лотерейный билет, обеспечивающий более долгую и здоровую жизнь. Подборку таких исследований опубликовала Daily Mail.

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1. Сильные эмоции сопровождают заложенный в нас эволюционный механизм продолжения рода.

При романтической любви срабатывает механизм поведенческой активации (BAS), который заставляет человека ставить своего любимого превыше всего остального. Это связано с выбросом гормона окситоцина ("гормона любви") в сочетании с дофамином ("гормон хорошего самочувствия") в моменты, когда мы находимся рядом с любимым.

Исследователи из Университета Канберры и Университета Южной Австралии опросили 1556 молодых людей об их эмоциональной реакции и поведении в отношении любимого человека. Как объяснил ведущий исследователь, антрополог Адам Боде, проявление BAS "показывает, что сильные любовные эмоции, в конечном счете, объясняются эволюционной целью оставить потомство - заставить нас быть со своими партнерами, заботиться о них и заниматься большим количеством секса".

2. Влюбленность способна уменьшить хроническое воспаление.

Один из наиболее хорошо изученных эффектов влюбленности - она может уменьшить хроническое воспаление и, как следствие, риск серьезных заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и некоторые виды рака.

Исследование, проведенное в прошлом году Университетом Северной Каролины, показало, что время, проведенное с партнером, снижает уровень С-реактивного белка (CRP), а это ключевой показатель хронического воспаления.

В статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior and Immunity, исследователи сообщили, что чем больше времени участники эксперимента проводили со своим партнером, тем ниже был их уровень CRP на следующий день.

3. Совместный сон партнеров делает его качественнее.

Спать в одной постели не всегда комфортно - это может нарушить сон. Но, как выяснили ученые, если рядом спит любимый человек - качество сна повышается.

В исследовании, проведенном в Кильском университете Кристиана-Альбрехта в Германии, мозг молодых пар сканировался в течение нескольких ночей, когда они спали вместе и порознь. Оказалось, что совместный сон в одной постели действительно приводил был физически беспокойнее - партнеры больше ворочались, но парадоксальным образом качество сна было выше - партнеры лучше высыпались и чувствовали себя лучше, проведя ночь вместе. Во время совместного сна увеличивается частота движений глаз (REM) во сне, что важно для регуляции эмоций, воспоминаний и творческого решения проблем, отметили исследователи.

"В то время, как ваше тело немного неуправляемо, когда вы спите со своим партнером, ваш мозг чувствует себя спокойнее, что повышает качество сна, и это может дать вам дополнительные бонусы в отношении вашего психического здоровья, памяти и решения проблем", - сказал ведущий исследователь Хеннинг Йоханнес Древс.

4. Окситоцин способствует густой шевелюре.

Синтез окситоцина в организме стимулируется прикосновениями и объятиями, а в результате повышение уровня этого гормона благоприятно влияет на рост волос, показало исследование 2023 года, опубликованное в Scientific Reports.

5. Микробиом у пар в два раза богаче, чем у одиночек.

Недавнее открытие - влияние любви на микробиом нашего кишечника, который обеспечивает многие функции нашего организма - от пищеварения и иммунной системы до работы мозга.

Исследование, проведенное Университетом Британской Колумбии, показало, что у людей, состоящих в близких отношениях, при постоянном физическом контакте, кишечная микробиота разнообразнее и здоровее. Ранее ученые подсчитали, что простой поцелуй может передавать около 80 миллионов бактерий между партнерами.

6. Присутствие любимого снижает боль.

Исследователи из Университета медицинских наук в Австрии опросили 48 пар и проверили их устойчивость к боли, когда они были одни и когда их любимый человек находился рядом в комнате. И мужчины, и женщины показали большую устойчивость к боли, когда были со своим партнером.

"Неоднократно было доказано, что разговоры и прикосновения уменьшают боль, но наше исследование показывает, что даже пассивное присутствие партнера может уменьшить ее", - сказал автор исследования Стефан Душек, профессор психологии здоровья.

7. Влюбленность делает человека энергичнее и оптимистичнее.

Дофамин, который выделяется в организме влюбленного человека, влияет на многие функции организма, такие как память, движения и настроение. Исследование, проведенное нейробиологами из США, показало, что уровень дофамина повышается даже если любимого нет рядом, но мы предвкушаем близкую встречу. Это не только полезно для здоровья, но и стимулирует нас поддерживать социальные связи.

8. Благоприятна для организма взаимная любовь, но не случайные связи.

"Безответная любовь может повышать уровень кортизола и адреналина, что может вызвать проблемы, связанные со стрессом, такие как воспаление, беспокойство и бессонница", - говорит Хана Бурианова, нейробиолог и психолог из Университета Суонси.

Неопределенность также вызывает стресс.