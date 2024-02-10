Ученые раскрыли неожиданное свойство в геноме чернобыльских волков

Волки, обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), обладают геномом, который позволяет им не умереть от онкологии, вызванной на фоне радиации. Об этом сообщается в статье по исследованию биолога из Принстонского университета Кары Лав, опубликованной на сайте Общества интегративной и сравнительной биологии.

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В публикации отмечается, что в 2014 году биолог из Пристона вместе с коллегами взяла анализы у волков Чернобыля. Это сделали для того, чтобы изучить реакцию организма животных на радиацию, вызывающую рак. На волков одели специальные ошейники с датчиками GPS и дозиметрами радиации — это позволило ученым отслеживать местоположение хищников, а также уровень радиации, которому они подвергались.

«Лав обнаружила, что у чернобыльских волков изменена иммунная система, подобно больным раком, проходящим лучевую терапию... Она определила конкретные области генома волка, которые кажутся устойчивыми к повышенному риску рака», — подчеркивается в публикации.

Специалисты выяснили, что чернобыльские волки подвергаются воздействию радиации более 11,28 миллибэр ежедневно в течение жизни. Это более чем в шесть раз превышает предел безопасности для сотрудника, соответствующая норма установлена законом.