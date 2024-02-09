Ученые: для замедления старения нужно выпивать три чашки чая

Исследователи проанализировали данные около восьми тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Также в научную работу были включены данные шести тысяч британских добровольцев, возраст которых составлял от 37 до 73 лет. Ученые собрали информацию о пищевых привычках участников и попросили сообщить о том, сколько чая обычно употребляют добровольцы. Исследователи также зафиксировали показатели артериального давления участников, уровень холестерина в их крови и процент жира в организме. Эти данные были использованы учеными для оценки биологического возраста испытуемых. Выяснилось, что регулярное употребление чая было связано со снижением темпов биологического старения организма.