Стало известно, какие опасные осложнения беременности может вызвать коронавирус

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что коронавирусная инфекция может спать причиной развития преэклампсии - опасного для матери и ребенка повышения кровяного давления у беременных женщин. Результаты опубликованы в журнале Clinical and Translational Immunology.

© Газета.Ru

Команда ученых провела исследование, в ходе которого сравнивались ткани плаценты невакцинированных женщин, у которых положительный результат теста на SARS-CoV-2 был получен в течение 15 дней до родов, и тех, кто не был вакцинирован и инфицирован вирусом. Используя метод цифрового пространственного профилирования (основанного на визуализации клеток), ученые обнаружили, что коронавирус может нарушать функцию плаценты, изменяя геномную архитектуру клеток, критически важных для кровоснабжения и обеспечения питательными веществами детей.