Nature: найден механизм, который поможет остановить воспаление при старении

Ученые обнаружили новый механизм избавления клеток от неправильно работающей ДНК. Его поломка приводит к усилению воспаления при старении и ревматоидном артрите. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Cell Biology, считают, что лекарства для восстановления работы этого механизма могут остановить воспаление при многих заболеваниях.

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Существуют особые клеточные механизмы для уничтожения поврежденных или чужеродных молекул ДНК. Их активация может стимулировать иммунный ответ и его воспалительные реакции.

За выработку клеточной энергии отвечают особые структуры — митохондрии, которые имеют собственный набор ДНК. В новом исследовании ученые открыли детали механизма утилизации ДНК в митохондриях. Как оказалось, сначала молекула ДНК перемещается к стенке митохондрии в особых «капсулах» эндосомах, где ее помечают как подлежащую уничтожению. Затем усиливаются воспалительные реакции, которые обычно используются для избавления клетки от патогенов, например, вирусов.