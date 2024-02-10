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Nature: найден механизм, который поможет остановить воспаление при старении

Ученые обнаружили новый механизм избавления клеток от неправильно работающей ДНК. Его поломка приводит к усилению воспаления при старении и ревматоидном артрите. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Cell Biology, считают, что лекарства для восстановления работы этого механизма могут остановить воспаление при многих заболеваниях.

Nature: найден механизм, который поможет остановить воспаление при старении
© Газета.Ru

Существуют особые клеточные механизмы для уничтожения поврежденных или чужеродных молекул ДНК. Их активация может стимулировать иммунный ответ и его воспалительные реакции.

За выработку клеточной энергии отвечают особые структуры — митохондрии, которые имеют собственный набор ДНК. В новом исследовании ученые открыли детали механизма утилизации ДНК в митохондриях. Как оказалось, сначала молекула ДНК перемещается к стенке митохондрии в особых «капсулах» эндосомах, где ее помечают как подлежащую уничтожению. Затем усиливаются воспалительные реакции, которые обычно используются для избавления клетки от патогенов, например, вирусов.

Если этот механизм нарушается на каком-то этапе, происходит накопление «поломанной» или чужеродной ДНК, а также чрезмерная активация воспаления. Это характерно для многих заболеваний, связанных с атакой иммунитета человека на здоровые клетки. Также усиление воспаления происходит при старении, что приводит к повышенному риску рака, диабета, деменции и тяжелого атеросклероза. Ученые считают, что лекарства, нацеленные на исправление этого механизма утилизации ДНК, могут найти применение в медицине.

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