Обнаружен новый механизм развития депрессии

В научном сообществе принято считать, что депрессия возникает из-за комбинации различных факторов, в том числе биологических. В своем исследовании группа ученых сосредоточилась на выявлении нового механизма развития этого расстройства, основанного на влиянии иммунной системы человека на нервную. Сравнительный межвидовой анализ крови людей и мышей показал, что у испытуемых с тяжелым депрессивным расстройством повышен уровень MMP8. Этот фермент (сложное белковое соединение) называется матриксной металлопротеиназой 8.

Ученые также выяснили, что у мышей, находящихся в состоянии стресса, концентрация MMP8 в сыворотке крови также увеличена. Оказалось, что избыточное количество MMP8 может продуцироваться в кровотоке особыми иммунными клетками костного мозга, моноцитами. Ученые обнаружили, что фермент MMP8 обладает способностью расщеплять белки (в том числе те, из которых состоит головной мозг) и влиять на функцию нейронов, тем самым запуская каскад механизмов, изменяющих поведение и реакцию человека на стимулы. Такой эффект связан с депрессивным и посттравматического стрессовым расстройством (ПТСР). Исследователи объяснили, что сейчас не существует лекарств, нацеленных на регуляцию MMP8.