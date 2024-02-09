Употребление никотиновой кислоты с пищей полезно для здоровья легких, выяснили ученые

Ученые из государственной больницы Дуньин в Китае обнаружили, что потребление ниацина (никотиновой кислоты) с пищей снижает риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. В исследовании приняли участие 7055 человек, 243 из которых страдали ХОБЛ.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это прогрессирующее угрожающее жизни заболевание легких, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и обструкцией (отеком) бронхов. Ученые зарегистрировали демографические данные о поле, возрасте, индексе массы тела (ИМТ) испытуемых. Также исследователи собрали информацию о пищевых привычках участников. Она была получена в ходе двух опросников, проведенных с интервалом в три-десять дней. Ответы участников отражали уровни употребления ниацина (никотиновой кислоты), а также количество калорий и алкоголя. Результаты показали, что участники, сообщившие о большем количестве употребляемого с пищей ниацина, были повержены значительно более низкому риску развития ХОБЛ. Ниацин, также известный как витамин В3 или никотиновая кислота, содержится в различных пищевых продуктах, включая мясо, рыбу и орехи. Он участвует в регуляции метаболизма, восстановлении ДНК и функционировании нервной системы.