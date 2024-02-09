Вирусолог отреагировал на слова митрополита РПЦ о связи вакцин с Сатаной

Заявления митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Алексея Кульберга) о вакцинах являются проявлением мракобесия. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Анатолий Альтштейн.
Митрополит Евгений ранее заявлял, что вакцины — это инструменты контроля над людьми, конечной целью которого является поклонение Искусителю, то есть Сатане. Кроме того, архиерей называл медицинские маски обрядовой одеждой, а главу Всемирной организации здравоохранения — марионеткой в руках тайных сил.
«Отрицать то, что (...) вакцины чрезвычайно эффективны и полезны для борьбы с инфекциями, совершенно неправильно. Я рассматриваю такое высказывание как мракобесие», — счел обскурантизмом заявление митрополита вирусолог.
Альтштейн напомнил, что вакцины были разработаны еще в XIX веке и с течением времени лишь улучшались.
До этого священник Русской православной церкви отец Павел (Островский) заявил, что уничтожил бы всех людей и землю, если бы был богом.