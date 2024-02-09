Ученые начали изучать вирусоподобные элементы в человеке

Ученые обнаружили новый класс вирусоподобных образований в человеческом кишечнике, который ранее не был известен. Эти элементы, похожие на вирусы, названы вироидами и представляют собой смесь между вирусами и сложными органическими молекулами. Они содержат РНК, которая не кодирует белки, но способна передавать инфекцию.

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Подобные вирусоподобные образования уже известны в науке, такие как амбивирусы и сателлитные вирусы, однако отличие вироидов заключается в отсутствии фермента для саморепликации, что отличает их от обычных вирусов. Ранее подобные структуры были обнаружены только у растений, но теперь они были найдены и в организмах животных, включая человека.