Ученые выяснили, как цвет глаз влияет на способность видеть в темноте

Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса провели эксперимент, на который пригласили участников европейского происхождения с разным цветом глаз. В результате оказалось, что голубоглазые люди лучше видят при низкой освещённости по сравнению с кареглазыми.

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Исследование прошли 40 добровольцев европейского происхождения в возрасте от 18 до 30 лет с голубыми или карими глазами, которые никогда не делали лазерную коррекцию зрения.

Сначала их радужные оболочки фотографировали при нахождении на фоне белой стены и точно определяли цвет с помощью инструмента «пипетка» программы Photoshop по системе RGB. Затем им было необходимо прочесть код на экране, расположенном в трёх метрах при разном уровне освещения. Освещение поэтапно увеличивали, начиная с полной темноты – уровень освещённости на каждой ступени измерялся цифровым люксметром.

Выяснилось, что люди с голубыми глазами лучше видят при сниженных уровнях освещенности, по сравнению с кареглазыми.