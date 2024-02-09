Защита от слабоумия: ученые обнаружили неожиданное свойство виагры

Учёные из Университетского колледжа Лондона обнаружили удивительное свойство виагры в борьбе с болезнью Альцгеймера. Их исследование опубликовано в журнале Neurology.

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Эксперты в течение пяти лет наблюдали за 269 725 мужчинами со средним возрастом 59 лет и с наличием эректильной дисфункции. Участников разделили на две группы: первые принимали виагру, а вторые не проходили никакого лечения.

Оказалось, что приём лекарств от эректильной дисфункции способен снизить риск заболевания болезни Альцгеймера на 18%.