Бактерии во рту стали ключом к выживанию при легочном фиброзе

Хорошие новости для людей, страдающих идиопатическим легочным фиброзом (ИЛФ): новое исследование выявило связь между некоторыми бактериями во рту и выживаемостью. Ученые из Мичиганского университета и Университета Вирджинии обнаружили, что пациенты с более высоким уровнем бактерий Streptococcus mitis во рту, как правило, живут дольше и испытывают менее тяжелые симптомы ИЛФ.

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В чем же дело? Этот вывод противоречит обычным представлениям о здоровье кишечника и легких, где разнообразие бактерий обычно ассоциируется с лучшими результатами. Однако во рту Streptococcus mitis, по-видимому, действует как «привратник», защищая от вредных бактерий. Это открытие стало результатом более масштабного исследования микробиома легких у пациентов с ИЛФ. Изначально исследователи стремились выяснить, могут ли антибиотики улучшить результаты лечения. Однако они углубились в исследование и проанализировали мазки со щек, чтобы изучить потенциальную роль микробиома полости рта.

Ведущий исследователь Дэвид О’Двайер объясняет значение этого исследования: «Streptococcus mitis может обеспечивать защиту от других бактерий, которые способствуют прогрессированию ИЛФ. Однако это преимущество, по-видимому, исчезает у пациентов, получающих антибиотики, что подчеркивает сложное взаимодействие между различными бактериальными сообществами».

Несмотря на необходимость дальнейших исследований, данное исследование открывает новые возможности для изучения потенциальных методов лечения путем манипулирования микробиомом полости рта.