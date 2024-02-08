Мужчинам посоветовали тренировать эрекцию для защиты от импотенции

«Основные механизмы эрекции очень схожи у всех млекопитающих в отношении анатомии, клеточной структуры и так далее. Однако есть одно различие между людьми и большинством млекопитающих — у них в пенисе есть кость. Это означает, что эффективная регуляция кровотока, вероятно, еще более важна для репродукции человека», — объяснил Гёриц.