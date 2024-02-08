Ученые связали частые перелеты с высоким риском рака печени

Учёные из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне, штат Техас, гуманизировали животную модель — трансплантировали в печень мыши клетки печени человека. Это было сделано, чтобы понять, как постоянное нарушение циркадных ритмов в силу смены часовых поясов из-за частых и длительных перелётов влияет на организм.

© Ferra.ru

Мышей разделили на две группы: в первой грызуны содержались в соответствии с нормальной сменой дня и ночи, во второй моделировались изменения циркадных ритмов, соответствующих перелётам из Сан-Франциско в Лондон каждую неделю в течение долгого времени.

У животных во второй группе уменьшилась продолжительность жизни в силу появившихся патологий печени: желтухи, цирроза, появлялись и раковые клетки. Из-за хронического нарушения циркадных ритмов «ломались» как животные, так и человеческие клетки, а молекулярные механизмы онкологии животных были такими же, как у людей. Отмечается, что на возникновение и развитие этих заболеваний повлияли изменения экспрессии тысяч генов.

Но результат дали и обратные действия: нормализация смены дня и ночи и, как следствие, циркадных ритмов привела не только к замедлению развития рака, но и блокировало метастазирование.