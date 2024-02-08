Разработан инновационный препарат для лечения осложнений диабета

Ученые Уральского федерального университета создали лекарство для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Опытно-промышленную партию препарата уже выпустили в необходимом для клинических исследований количестве.

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Лекарство изготовлено в форме капсул. В случае успешных клинических исследований можно будет говорить о появлении в России инновационного препарата, не имеющего аналогов в мире.

Механизм его действия - блокирование развития поздних осложнений сахарного диабета. Одной из главных причин инвалидизации при этом заболевании становится воздействие гипергликемии на ткани человека. Соединение в организме сахара с белками без участия ферментов приводит к нарушению функций разных органов: развиваются почечная недостаточность, поражения нервной и сердечно-сосудистой систем.

Научную работу по созданию лекарства, действующего на конечные продукты гликирования коллагена и рецепторы к ним, химики УрФУ вели вместе с коллегами из Волгоградского государственного медуниверситета.

- В соответствии с требованиями Минздрава России мы провели полный комплекс доклинических исследований - специфической фармакологической активности и безопасности лекарственного средства, разработали технологию получения, показатели качества и методики контроля качества фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы на ее основе и т.д. , - рассказала старший научный сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ УрФУ Светлана Котовская.

Получено три патента. Теперь клиническими испытаниями будет заниматься индустриальный партнер вуза - московская фармацевтическая компания. Тем временем химики УрФУ в поисках новых препаратов подбирают соединения с другими механизмами действия.

- У диабета немало мишеней, блокирование которых поможет предупредить осложнения болезни и снизить скорость, с которой она развивается, - подчеркивает заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии УрФУ Владимир Русинов.

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