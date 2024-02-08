Названо неожиданное последствие курения для мозга

Головной мозг заядлого курильщика имеет тенденцию к уменьшению, его объем сокращается в среднем на 0,15 кубического сантиметра в год при увеличении выкуренного на одну пачку сигарет за этот же период. Об этом сообщает сайт научных публикаций ScienceDirect, ссылаясь на последние исследования ученых в этой области.

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По их данным, курение напрямую влияет на состояние важнейшего органа. Также выяснилось, что ускорить процесс старения мозга может генетическая предрасположенность к курению. При этом речь идет именно о заядлых курильщиках, у которых счет выкуренного измеряется в пачках.

Уточняется, что в исследовании принимали участие более 32 тысяч человек. Ученые проанализировали их привычки и индивидуальные особенности и пришли к однозначным выводам о негативном влиянии вредной привычки на уменьшение головного мозга.