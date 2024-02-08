Тайванец потерял сознание и ослеп на один глаз

В Тайване произошел необычный случай. Местный житель потерял зрение на один глаз после того, как три часа провалялся в неудобном положении. Случай пострадавшего описан в The New England Journal of Medicine.

Предыстория этого необычного события проста: тайванец смешал алкоголь со снотворным и благополучно вырубился на три часа. В какой именно позе он лежал всё это время – не уточняется, но итог печален. Он каким-то образом настолько сдавил глазное яблоко, что оно немного вылезло из орбиты, а удерживающие его мышцы сковало параличом. Проходив три дня с болью и полным отсутствием зрения по левой стороне, житель Тайваня все-таки сдался и показался врачам.