Стало известно, почему некоторые формы рака груди устойчивы к терапии

Она проводилась под руководством отдела клинических исследований и статистики института исследований рака. Ученые использовали образцы, также называемые жидкостными биопсиями, для анализа признаков "онко-ДНК", выделяемых опухолевыми клетками. Исследователи стремились понять, как мутации в гене, кодирующем рецептор эстрогена (ESR1), могут способствовать устойчивости рака груди к фульвестрантам - гормональным лекарственным средствам для лечения онкологических заболеваний. Оказалось, что генетические изменения в ESR1 могут быть причиной потери чувствительности опухолевых клеток к фульвестрантам. ER-формы рака молочной железы используют эстроген (гормон, вырабатывающийся у женщин в яичниках) в качестве источника энергии для прогрессирования. Также было обнаружено, что у 4% пациенток после лечения фульвестрантом развились новые специфические мутации в гене ESR1, получившие название F404. Они возникали только у тех женщин, в ДНК которых до начала лечения уже были мутации в гене ESR1. Комбинированным эффектом изначальных и новых мутаций была еще более выраженная устойчивость раковых клеток к фульвестранту.