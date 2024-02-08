Мужчины и женщины с пищевой аллергией по-разному оценивают свой уровень жизни

Уровень жизни пациента с пищевой аллергией оценивается по-разному в зависимости от его пола, следует из масштабного исследования, опубликованного журнале Clinical and Experimental Allergy.

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Австралийские ученые проанализировали 34 ранее проведенные исследования с большой выборкой участников: страдающих аллергией взрослых и детей, а также людей, ухаживающих за аллергиками. Все данные были собраны по результатам опросов, а значит могут отражать как реальные проблемы, так и субъективные оценки участников.

Но как бы то ни было, результаты метаанализа были однозначными: женщины в этой ситуации сообщают о менее комфортной жизни, чем мужчины.

«Женщины с пищевой аллергией (62,5% исследований детей, 83,3% исследований взрослых) и матери детей с пищевой аллергией имели более низкие исходные показатели качества жизни, по самооценке, чем противоположный пол. Особенно — в областях физического, эмоционального самочувствия или тревожности, связанной с пищей», — отмечают исследователи.

При этом, представители разных гендеров по-разному оценивали и результаты лечения от аллергии. Мужчины и мальчики сообщали о более сильном росте качества жизни, чем девочки.