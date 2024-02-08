На быстрые решения «да-нет» влияют запахи

Ученые изучали возможности и функции гиппокампа у мышей. В ходе одного из экспериментов, исследователи обратили внимание, что грызуны быстро усвоили, когда стоит бежать за угощением, а когда – нет.

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Выяснить это удалось с помощью фруктового ароматизатора, сладкой воды и минерального масла. Ученые распыляли аромат и подавали в емкость сладкую воду. Мыши слизывая с носика емкости угощение, связывали между собой эти два обстоятельства. Но когда из носика выделялось минеральное масло, грызуны не бежали к кормушке.

Исследователи предположили, что фруктовый аромат попадал в нос, он продвигался дальше в обонятельную луковицу и гиппокамп. Оба органа работают в связке, полученная информация быстро обрабатывается, и мозг выдает готовое решение «да» или «нет».

«Им приходится связывать запах с результатом того, что они делают, – рассказал один из авторов исследования Минг Ма, – поэтому они учатся принимать решения».

Описание исследования и результаты опубликованы в журнале Current Biology.