Ученые установили, как интервальное голодание влияет на работу мозга

Интервальное голодание оказывает влияние не только на работу кишечника, но и на работу мозга, пришли к выводу китайские ученые в материале, опубликованном в Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

В Государственном клиническом центре гериатрии выяснили, что при такой диете в микробиоме кишечника происходят изменения, оказывающие воздействие на мозг. Также вырабатываются нейротрансмиттеры и нейротоксины. Они попадают в мозг через нервы и кровообращение.

Мозг контролирует пищевое поведение, в то время как питательные вещества из нашего рациона меняют состав кишечного микробиома.

Теперь ученые хотят выяснить, какой микробиом кишечника и области мозга оказывают решающее значение для успешного снижения веса.