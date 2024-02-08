ВПЧ в шесть раз повышает риск летального исхода от инсульта у молодых женщин

Предыдущие исследования показали, что ВПЧ может также способствовать образованию бляшек в артериях. В новой работе проанализировали данные 163 тысяч молодых корейских женщин среднего возраста, у которых не было сердечно-сосудистых заболеваний в начале исследования. Их проверили на 13 наиболее опасных штаммов ВПЧ. Затем они раз в один-два года приходили на прием к врачу в среднем в течение восьми с половиной лет. Риск летального исхода был в целом низким: 9,1 случаев на 100 тысяч человек, что было ожидаемым результатом для молодых здоровых женщин. Однако у зараженных штаммом ВПЧ высокого риска почти в четыре раза чаще встречалось сужение артерий, в 3,74 раза чаще — летальные исходы, связанные с сердечными заболеваниями и почти в шесть раз был выше риск летального исхода от инсульта по сравнению с женщинами, у которых не было инфекции ВПЧ высокого риска. Особенно уязвимы были женщины с ВПЧ и ожирением. Ученые считают, что связь между сердечно-сосудистым здоровьем и ВПЧ объясняется способностью вируса усиливать воспаление в организме. Они предполагают, что аналогичные последствия возможны и для мужчин, но доказать это могут лишь дополнительные исследования.