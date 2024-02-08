Генетик раскритиковал идею о браках на основе генетической совместимости. Что с ней не так

Создать брак абсолютно здоровых людей, у которых родится абсолютно здоровый ребёнок, не получится по всем законам генетики. По словам специалиста, люди, которые предложили идею, не слишком разбираются в вопросе и путают несколько понятий. О них он и рассказал «Секрету фирмы».

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Врач-генетик филиала израильской клиники «Хадасса» в международном медицинском кластере Сколково Александр Резник отметил, что термин «генетическая совместимость» действительно существует и вполне используется его коллегами, только в другом ключе. Под ним обычно подразумевают тестирование на «локусы главного комплекса гистосовместимости» (HLA).

Они требуются для трансплантации и донорства, и супруги вполне могут его сделать, чтобы в дальнейшем понимать, получится ли помочь второй половинке в трудной ситуации или нет.

«Каким-то неведомым образом эти тесты на HLA-типирование просочились в обычную врачебную практику, которая никак не связана ни с донорством, ни с трансплантацией, и эволюционировали при помощи маркетинговых технологий в тесты на генетическую совместимость. Тесты на локусы HLA никакого отношения к генетической совместимости будущих супругов не имеют», — отметил генетик Резник.

По его словам, авторы инициативы, скорее всего, имели в виду тесты на оценку статусов носительства наследственных болезней. Эти тесты хорошо бы делать во время планирования беременности, чтобы выяснить, носителями каких наследственных заболеваний являются оба будущих родителя.

Почему это звучит так, будто совсем без наследственных проблем не обойдётся? Потому что так и есть.

«Все люди на планете являются носителями от 1 до 9 (в среднем трёх) наследственных заболеваний. Иногда случается так, что носители одинаковых наследственных заболеваний встречаются, пытаются завести детей. Здесь срабатывает второй закон Менделя, и может родиться больной ребёнок», — объяснил специалист.

В таком случае малыш может получить какую-то неизлечимую болезнь, которая в итоге приведёт либо к тяжёлой инвалидизации, либо к смерти.

Генетик заявил, что идея делать генетические тесты о наследственных заболеваниях — дело полезное, особенно если пара планирует завести ребёнка. Но требовать с них эти справки перед браком неправильно. Ведь даже если у пары есть одинаковая наследственная болезнь, она может проявиться у ребёнка, а может, и нет. И если что — можно подстраховаться и просто воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями.

Браки по генетической совместимости

В Башкирии комитет здравоохранения предложил заключать браки только после того, как пары предоставят в загс справку о генетической совместимости. Это захотели внедрить в жизнь для того, чтобы в будущем рождались более здоровые дети.

Но многие специалисты эту идею не оценили. Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова назвала инициативу фашизмом и объяснила, что больными дети рождаются не из-за генетики, а из-за стресса у родителей.