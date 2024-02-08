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Сонное царство: как люди исторически разделились на «сов» и «жаворонков»

Группа ученых из университетов Теннесси и Пенсильвании опубликовали работу, из которой следует, что разделение на "сов" и "жаворонков" имеет глубокие исторические корни. Оно отражает разницу между метаболизмом неандертальцев, денисовцев и современных людей. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Сонное царство: как люди исторически разделились на «сов» и «жаворонков»
© Сетевое издание m24.ru

"Совы" никогда не поймут "жаворонков". Человек, бодро просыпающийся с рассветом, всегда раздражает тех, кто даже с помощью огромной чашки кофе еле-еле "включается" к полудню. Но и "жаворонки" искренне недоумевают: как можно сохранять энергию допоздна, если уже в девять вечера непреодолимо тянет в кровать?

Мы всегда думали, что это не больше чем разница в темпераментах. Но американские биологи предполагают, что дело обстоит гораздо серьезнее. Непреодолимое противостояние заложено в нас генетически: грубо говоря, "жаворонки" – это потомки неандертальцев и денисовцев, а "совы" – нет.

Ученые поняли, как улучшить сон без использования лекарств

За последние 30 лет ученые смогли достаточно глубоко изучить историю Homo Sapiens. Стало известно, что около 700 тысяч лет назад от африканской человеческой популяции отделилась относительно небольшая группа, которая мигрировала в Евразию. Спустя еще 300 тысяч эта популяция тоже разошлась. Гоминиды, распространившиеся на запад, стали неандертальцами, а их восточные родственники – денисовцами.

Эти две группы существовали сотни тысяч лет, но 400 веков назад постепенно вымерли. К тому времени современные люди уже вышли за пределы Африки, по пути иногда скрещиваясь и с неандертальцами, и денисовцами. Поэтому сегодня фрагменты ДНК этих двух групп можно найти и у ныне живущих.

Исследователи из университетов Теннесси и Пенсильвании обнаружили, что некоторые из генов неандертальцев и денисовцев были связаны со сном и влияли на суточные ритмы вымерших гоминидов. Внутри клеток каждого вида животных в течение дня сотни белков взаимодействуют друг с другом в рамках 24-часового цикла. Они не только контролируют, когда мы засыпаем и просыпаемся, но и влияют на аппетит и обмен веществ. Чтобы изучить циркадные ритмы неандертальцев и денисовцев, ученые исследовали 246 генов, контролирующие биологические часы, и сравнили их с генами современных людей. Было найдено более тысячи мутаций, уникальных только для одного из трех подвидов человека.

После этого ученые изучили британский биобанк – базу данных, содержащую геномы полумиллиона добровольцев. Вместе со своей ДНК они предоставили ответы на длинный список вопросов, связанных со здоровьем. В том числе рассказали, когда им комфортнее просыпаться. К удивлению исследователей, почти все "жаворонки" несли в себе следы ДНК вымерших подвидов.

Ученые попытались объяснить, почему древние гоминиды вставали рано. Первые люди жили в Африке, довольно близко к Экватору, где продолжительность дня и ночи остается примерно одинаковой в течение года. Но неандертальцы и денисовцы переселились в более высокие широты, а там светлое время суток длиннее летом и короче зимой. За сотни тысяч лет их циркадные часы, возможно, адаптировались к новым условиям.

Когда современные люди вышли за пределы Африки, они также столкнулись с проблемой адаптации к более высоким широтам. После скрещивания с неандертальцами и денисовцами некоторые из их потомков унаследовали гены, отвечающие за биологические часы, которые лучше подходили для их нового дома.

Конечно, в научном мире сразу же возник и скептический взгляд на эти выводы. И главным недостатком исследования называют тот факт, что оно основано на базе данных, ограниченной британцами. Но авторы уже начали работу над изучением других популяций – европейской и азиатской. Если и там обнаружатся такие же совпадения, мы хотя бы будем знать причину разделения на "сов" и "жаворонков". Правда, примирить их между собой это вряд ли поможет.

Наука
Николай Гринько