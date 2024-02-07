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Ученые предложили бороться с раком с использованием нервной системы

Ученые предложили вариант борьбы с раковым клетками с помощью нервной системы. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что специалисты давно не считают злокачественные опухоли набором хаотично делящихся "сломанных" клеток. Они представляют собой самостоятельные органы со сложной структурой и функциональностью.

Ученые предложили бороться с раком с использованием нервной системы
© Газета.Ru

Рак способен подчинять себе ткани, сосуды и даже нервную систему. Американские ученые показали, что нервные волокна проникают в рак простаты, образуя нити к здоровым клеткам, что способствует росту злокачественной опухоли. Если перерезать эти нервные волокна, то ее рост прекращается. До этого врач-онколог "СМ-Клиника" Расул Ахмаев рассказал "Газете.Ru" о том, какие обследования мужчинам и женщинам рекомендуется ежегодно проходить для выявления онкологических заболеваний.

По его словам, некоторые виды рака, например рак шейки матки, простаты или колоректальный рак, на предраковой или I стадии протекают бессимптомно и начинают проявлять себя только в запущенной форме.

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