Ученые предложили бороться с раком с использованием нервной системы

Ученые предложили вариант борьбы с раковым клетками с помощью нервной системы. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что специалисты давно не считают злокачественные опухоли набором хаотично делящихся "сломанных" клеток. Они представляют собой самостоятельные органы со сложной структурой и функциональностью.

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Рак способен подчинять себе ткани, сосуды и даже нервную систему. Американские ученые показали, что нервные волокна проникают в рак простаты, образуя нити к здоровым клеткам, что способствует росту злокачественной опухоли. Если перерезать эти нервные волокна, то ее рост прекращается. До этого врач-онколог "СМ-Клиника" Расул Ахмаев рассказал "Газете.Ru" о том, какие обследования мужчинам и женщинам рекомендуется ежегодно проходить для выявления онкологических заболеваний.