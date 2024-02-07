Истончение серого вещества коры мозга может быть признаком деменции

Ученые из научного центра здравоохранения Техасского университета в США обнаружили, что истончение серого вещества коры головного мозга является ранним биомаркером деменции, который можно выявить за пять-десять лет до появления симптомов заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

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В исследовании приняли участие тысяча человек из штата Массачусетс и 500 калифорнийцев. Средний возраст участников составлял от 70 до 74 лет. Среди калифорнийских добровольцев 44% составляли темнокожие и испаноязычные участников, а в массачусетской когорте преобладали белые неиспаноязычные. Отмечается, что на момент начала исследования у некоторых добровольцев уже развилась деменция. Всем участникам была проведена магнитно-резонансная томография для выявления изменений в головном мозге. Также исследователи изучили результаты МРТ мозга участников, сделанные десятью годами ранее и сравнили их с актуальными. Оказалось, истончение серого вещества коры головного мозга, обнаруженное у некоторых добровольцев при анализе старых результатов МРТ, является предикатором деменции.