Ученые объявили о намерении создать вакцину от кариеса

В Белоруссии объявили о намерении создать вакцину от кариеса, пишет EADaily. Разработкой препарата будут заниматься химики, а также ученые Национальной академии наук, сообщил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович. По его словам, проект был запущен уже в начале января.

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Как пояснил Рубникович, вакцина против кариеса будет мешать прикрепляться микроорганизмам к твердым тканям зуба.

Достаточно новый проект, который мы в первых числах января запустили, — это разработка препаратов или вакцины от кариеса зубов. С нашими химиками, а также Национальной академией наук мы пытаемся создать препарат, вакцину, которая бы препятствовала размножению стрептококка Streptococcus mutans, — сказал он.