Назван эффективный способ предотвратить деменцию

Ученые Университета Раша в Чикаго назвали эффективный способ предотвратить снижение остроты ума и деменцию в старости. Согласно статье, опубликованной в журнале JAMA Neurology, здоровый образ жизни создает устойчивый когнитивный резерв.

В исследовании были проанализированы результаты вскрытия 586 человек, которые дожили в среднем до 91 года. Специалисты сравнили образ жизни и умственные способности каждого человека в конце жизни с неврологическими признаками деменции, включая уровень белковых бляшек в головном мозге или изменения в кровотоке, вызванные инсультами или микроинсультами.

Оказалось, что люди, которые вели очень здоровый образ жизни, с гораздо большей вероятностью сохраняли относительно высокий уровень когнитивных способностей по мере приближения к концу жизни. Исследователи обнаружили, что каждое повышение «оценки образа жизни» человека на один балл было связано с увеличением его «глобального когнитивного показателя» в конце жизни.