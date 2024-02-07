Ученые изобрели тренажер, помогающий восстановиться после инсульта

Красноярские ученые изобрели тренажер, который поможет восстанавливаться после инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития Красноярского края.

© Вечерняя Москва

Тренажер изобрела группа специалистов, которая получила грант на его создание от региона еще в 2022 году. К февралю 2024 года он успешно прошел все тестовые запуски. Отдельно отмечается, что в его создании принимал участие искусственный интеллект. В России на данный момент нет аналогов этому устройству.

Специалисты рассказали, что реабилитация будет проходить с помощью определенно составленных компьютерных игр, которые способствуют восстановлению работы головного мозга.

— Результаты выполнения заданий и статистику прогресса пациента может смотреть и анализировать врач-реабилитолог и на основании этих данных корректировать курс лечения, — пояснили в министерстве.

Ученые считают, что такие технологии могут использоваться в онлайн-формате. Таким образом будет обеспечена работа с пациентами, проживающими на отдаленных территориях.