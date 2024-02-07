Ученые ищут способы «увидеть» угрозу инсульта по электрокартинке мозга

Как узнать, что человеку угрожает инсульт? Факторы риска известны давно, но вот предсказать, когда именно может случиться беда, пока не получается. Между тем каждый год инсульт происходит примерно у 0,5 миллиона жителей России, и в восьми случаях из 10 человек становится инвалидом или умирает. И вот новость: ученые Казанского университета научились диагностировать предвестники инсульта и других патологических состояний мозга.

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Если удастся довести это открытие до клинической практики, станет проще предотвращать острые сосудистые нарушения, действуя на опережение. Значит, и смертей, и необратимых последствий, вырывающих людей из нормальной жизни, будет меньше. Впрочем, исследователи еще в начале пути.

Наш мозг - сложная живая система, постоянно излучающая электрические сигналы. Его активность меняется в зависимости от многих факторов. И по визуальной картинке некоторых изменений можно судить о патологических процессах.

Специалисты лаборатории "Нейрофизиология" Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с зарубежными коллегами изучали процесс деполяризации - проходящей по коре головного мозга медленной волны, которая характеризуется кратковременной вспышкой, а затем длительным подавлением (депрессией) электрической активности мозга.

Такая волна возникает при различных заболеваниях, включая ишемический инсульт, черепно-мозговую травму, эпилепсию и мигрень с аурой. Например, при мигрени за несколько часов до приступа головной боли возникают различные неврологические нарушения, которые могут затрагивать вестибулярный, речевой, двигательный и другие центры головного мозга: у пациента может нарушаться зрение, слух, обоняние и двигательная активность.

Это все - видимые проявления недуга. Ученые ставят задачу с помощью электроэнцефалографии распознавать угрозу приближающегося приступа заранее. То же самое, надеются ученые, можно будет понять и о надвигающемся инсульте, и о других развивающихся патологиях.

Если медики научатся предсказывать инсульт, это даст возможность его предотвращать.

Пока эксперименты проводились на лабораторных животных. Но в перспективе, надеются исследователи, данные ЭЭГ позволят прогнозировать наступление инсульта у человека, и тогда можно будет действовать на опережение, чтобы избежать сосудистой катастрофы или по меньшей мере уменьшить ее последствия.

Авторы идеи говорят, что существующие электроэнцефалографы не позволяют дифференцировать электрические сигналы так, чтобы различать предвестники инсульта и других патологических состояний. Поэтому они разработали опытный образец аппарата, с помощью которого можно регистрировать новые дополнительные параметры электрической активности мозга.

Как распознать инсульт

В переводе с иностранного языка инсульт в прямом смысле слова означает "УДАР". К этому слову - для облегчения запоминания - специалисты и привязали основные симптомы, указывающие на инсульт.

"У" - улыбка. Попросите человека улыбнуться, при инсульте он не сможет это сделать, уголок рта на пораженной стороне опущен;

"Д" - движение. Важный симптом - нарушение движения, неловкость в одной половине тела. Попросите пострадавшего вытянуть руки вперед перед собой, пораженная рука непременно будет отставать от здоровой, а ходьба затруднена за счет паретичной ноги;

"А" - артикуляция. При инсульте возникает нарушение речи, она становится неразборчивой, невнятной, или вовсе отсутствует;

"Р" - решение. Это напоминание людям, которые находятся рядом с пострадавшим: принятие решения обратиться за медицинской помощью.

Комментарий

Наталия Глотова, заведующая отделением медицинской реабилитации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России:

- Еще в XIX веке было известно - клетки головного мозга производят спонтанную электрическую активность, позже было установлено, что такая активность изменяется в зависимости от метаболизма мозга и различных внешних воздействий на него. Коллеги в своем исследовании это еще раз подтвердили.

Деполяризация - это лишь процесс возбуждения в нервных клетках, которое может иметь патологический характер и возникать при различных заболеваниях центральной нервной системы, а не только при инсульте. При некоторых заболеваниях - например, эпилепсии, энцефалограмма действительно является единственным и золотым стандартом диагностики. Но достоверно установить, что у больного именно инсульт, по результатам ЭЭГ в настоящее время нельзя. Широко используются точные неинвазивные методы диагностики: КТ и МРТ головного мозга.

В отношении инсульта перспективно работать с факторами риска - они хорошо известны, изучены, и, воздействуя на них, мы уменьшаем риск сосудистой катастрофы.

Что такое инсульт? Это острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся развитием симптомов вследствие поражения той или иной зоны головного мозга. Ишемический инсульт происходит из-за ограничения притока крови к участку головного мозга вследствие закупорки внутримозговой артерии тромбом или фрагментом атеросклеротической бляшки. При геморрагическом инсульте мозг страдает из-за разрыва внутримозгового сосуда, когда кровь изливается в паренхиму и оболочки мозга.

Поэтому если мы заботимся о здоровье сердца и сосудов, мы тем самым предотвращаем инсульт. Вот почему так важно держать под контролем артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, своевременно лечить заболевания сердца.

Когда в головном мозге наступает ишемия, это проявляется рядом симптомов в зависимости от локализации пораженного участка.

Чувствительные, двигательные, речевые нарушения - это частые проявления инсульта. Симптомами инсульта также могут быть нарушение зрения, двоение предметов,головокружение, внезапное нарушение сознания, памяти, затруднение глотания.

Основной чертой всех признаков является их внезапное начало на фоне относительного благополучия или обнаружение симптомов сразу же после сна.

При таких симптомах необходимо немедленно вызывать скорую - чем быстрее пациенту будет оказана специализированная помощь, тем выше шансы на благополучный исход.