Доказано: бег не помогает похудеть, но предотвращает набор веса

Недавно в некоторых средствах массовой информации появилось утверждение, что бег на самом деле неэффективен при снижении веса. Новое же исследование показало, что этот вид активности препятствует увеличению количества жира в организме в долгосрочной перспективе.

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Результаты нового исследования, проведённого Университетом Ювяскюля, показали, что в действительности при помощи бега можно лишь предотвратить набор веса или жира. Но для этого нужно заниматься этим видом деятельности постоянно.

Научные данные ясно показывают, что бег на длинные или на короткие дистанции на протяжении всей жизни помогает поддерживать более низкий уровень жировой массы, чем обычный активный образ жизни и чем участие в соревновательных видах спорта.

Everyday Health

Кроме того, силовые тренировки на протяжении всей жизни лучше всего подходят для поддержания мышечной массы. Это тоже показало исследование. У тех, кто занимался всю жизнь упражнениями на отягощение, лучше сохраняется мышечная масса, чем у бегунов.

Таким образом, регулярные занятия спортом в течение всей жизни действительно помогают быть всегда в форме.