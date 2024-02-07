Ученые предложили лечить депрессию с помощью нагрева

В 2020 году в течение 7 месяцев они изучали данные более 20 000 участников эксперимента из 106 стран мира. Было произведено более 500 000 замеров. Благодаря этому исследователи установили, что независимо от возраста и национальности у человека с депрессией наблюдается повышенная температура тела. Причем уровень нагрева напрямую связан со степенью депрессивного состояния.