$91.15+0.4798.09+0.65
Войти в почту

Ученые предложили лечить депрессию с помощью нагрева

В 2020 году в течение 7 месяцев они изучали данные более 20 000 участников эксперимента из 106 стран мира. Было произведено более 500 000 замеров. Благодаря этому исследователи установили, что независимо от возраста и национальности у человека с депрессией наблюдается повышенная температура тела. Причем уровень нагрева напрямую связан со степенью депрессивного состояния.

Ученые предложили лечить депрессию с помощью нагрева
© runews24.ru

Предположив, что у людей в депрессии нарушается функция теплообмена, специалисты предложили прогревать пациентов в сауне, гидромассажных ванных. Ученые считают, что перегревшийся организм включит функцию охлаждения, тем самым избавившись от симптомов депрессии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ранее ученые обратили внимание на связь психического состояния человека с микробиотой кишечника.

Наука
Депрессия
1