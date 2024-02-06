Ученые нашли способ лечения витилиго

Витилиго возникает, когда иммунная система человека разрушает его собственные клетки меланоциты. Именно меланоциты вырабатывают меланин — пигмент, придающий цвет коже и защищающий ее. В результате на коже пациентов появляются белые депигментированные пятна, что может вызвать социальную стигму и снижение качества жизни. Известные сейчас лекарства направлены на аутоиммунный аспект витилиго — то есть, не дают организму уничтожать меланоциты. Однако эти препараты редко приводят к возвращению пигмента полностью и надолго.

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Усовершенствовать существующее лечение витилиго, возможно, позволит гель для стимуляции родовой деятельности. А также — ультрафиолетовое излучение. По крайней мере метод оказался действенным на мышах. Об открытии сообщает Корнелльский университет (США).

Доцент кафедры биомедицинских наук Эндрю Уайт вдохновился статьей 2013 года, в которой подробно описывается, как ультрафиолетовое излучение запускает движение меланоцитов из волосяных фолликулов в кожу.

Однако, почему этот процесс происходит и как его контролировать, было неизвестно. Поэтому, когда исследователи испытали методику на мышах, специально выведенных с депигментированной кожи, но черной шерстью, они были озадачены: метод работал, но не для всех зверьков.

«Исследователи иногда наблюдали большую миграцию меланоцитов [из волосяных фолликулов], а иногда и очень небольшую — по-разному у случайно выбранных мышей. Команда обнаружила, что воздействие ультрафиолета вызывает воспалительную реакцию в коже, которая гораздо выше у самцов, чем у самок, у которых наблюдается меньшее воспаление и незначительная миграция меланоцитов», — пояснили в университете.

Анализ показал, что воспаление стимулирует более высокую выработку простагландинов — группы молекул, которые генерируются в ответ на травмы и повреждения тканей.

Исследователи изучили литературу, и действительно нашли информацию, которая подтверждает, что простагландины могут влиять на меланоциты. Чтобы проверить это в рамках разрабатываемого метода, они обработали кожу мышей раствором с простагландинами после воздействия ультрафиолета. И действительно, миграция меланоцитов из волос в кожу у самцов и самок выравнялась, и более того — стала еще активнее.