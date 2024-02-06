Учёные выявили связь между температурой тела и депрессией

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что между температурой тела и депрессией есть взаимосвязь. Эксперимент показал, что у людей с депрессией температура выше: увеличение уровня тяжести депрессии ведёт к повышению показателей.

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Остаётся вопросом, повышает ли депрессия температуру тела или более высокая температура вызывает депрессию. Не выяснено также, отражает ли более высокая температура тела у людей с депрессией снижение способности к самоохлаждению, повышенному выделению тепла в результате метаболических процессов.

Анализировались данные 20 000 человек из разных стран: они носили устройство, измеряющее температуру тела, сообщали температурные показатели и симптомы депрессии. Результаты показали, что с повышением уровня тяжести симптомов депрессии у участников повышалась температура тела, – рассказывает medicalXpress.

По мнению учёных, это открытие может помочь с новыми методами лечения депрессии. Небольшое число имеющихся причинно-следственных исследований показало, что использование тёплых ванн, посещение саун может снизить депрессию – вероятно, из-за самоохлаждения организма, например, за счёт потоотделения.

Авторы констатируют: разогрев может, на самом деле, приводить к резкому снижению температуры тела, которое сохраняется дольше, чем при «прямом» охлаждении – допустим, с помощью ледяной ванны.