Отказ от курения оказался эффективен при лечении артериальной гипертензии

Применение препарата Спиронолактона, поддержание здорового веса, а также отказ от алкоголя, курения и соли является эффективным комбинированным методом снижения давления при артериальной гипертензии. К такому выводу пришли ученые из высшей медицинской школы Ганновера в Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research (Cardiovasc Res).

© Газета.Ru

Чтобы выявить эффективные медикаментозные и немедикаментозные методы снижения кровяного давления, ученые провели мета-анализ 24 исследований, в которых ранее рассматривались различные подходы к лечению резистентной артериальной гипертензии. Это клиническая ситуация, при которой одновременное назначение трех и более лекарств для снижения давления (в числе которых мочегонный препарат) в адекватных дозах не приводит к достижению нужной отметки. Ученые отметили, что готовность следовать указаниям врача играет важную роль в лечении гипертонии и артериальной гипертензии. Также эффективным способом повышения качества лечения является постоянный присмотр за пациентом. Это повышает вероятность соблюдения графика приема препаратов и повышает мотивацию к лечению.