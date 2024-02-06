Ученые: ультразвук может облегчить головную боль

Результаты исследования опубликованы в журнале Pain. В исследовании приняли участие 23 здоровых человека. К тыльной стороне их рук прикладывали горячий предмет, чтобы вызвать боль. Во время эксперимента они носили на головах устройства, которые доставляли сфокусированные ультразвуковые волны в определенную область их мозга, называемую островковой долей. Кора островковой доли считается ответственной за формирование сознания. Также она играет роль в генерации эмоций. Участники оценивали свое восприятие боли по шкале от 0 до 9 при каждом прикладывании горячего предмета.

Одновременно с этим исследователи отслеживали частоту сердечных сокращений каждого участника и вариабельность сердечного ритма (неравномерность отрезков времени между ударами сердца), чтобы определить, как ультразвук, направленный в мозг, влияет на реакцию организма на болевой стимул. Добровольцы в среднем сообщали о снижении интенсивности болевых ощущений на три четверти балла. Исследователи отметили, что такая разница может показаться незначительной, однако она существенна для людей, которые по разным причинам испытывают хроническую боль и справляются с ней с помощью лекарств, отпускаемых без рецепта. Исследование также показало, что применение ультразвука сглаживает физиологические реакции на стресс, вызванный болью. При ношении специальных приборов частота сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма у участников увеличивались менее резко.