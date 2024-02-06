Ученые доказали пользу бега для похудения в долгосрочной перспективе

В исследовании приняли участие мужчины в возрасте 20-39 и 70-89 лет, которые были (действующими или завершившими карьеру) конкурентоспособными спринтерами, бегунами на выносливость и силовыми атлетами (некоторые из дисциплин в этом виде спорта аналогичны пауэрлифтингу). Также существовала контрольная группа, участники которой были физически активны, но не участвовали в спортивных соревнованиях. Ученые собрали информацию о здоровье всех добровольцев, их образе жизни, а также зафиксировали их рост и вес. Затем испытуемые прошли тесты на оценку соотношения мышечной массы в теле к жировой. Они показали, что у пожилых спринтеров и марафонцев, участвовавших в исследовании, жировая масса была ниже, чем у молодых атлетов и физически активных людей. Также стало ясно, что люди, занимающиеся силовыми тренировками на протяжении всей жизни, были способны поддерживать свою мышечную массу лучше, чем те, кто участвовал в спринтах и марафонах. У силовых атлетов старшего возраста было такое же количество мышечной массы, как у их молодых спортсменов. Исследователи предположили, что комбинированный подход к тренировкам может быть наиболее полезным для оптимизации состава тела на протяжении всей жизни.