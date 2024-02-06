Объяснены неврологические последствия вирусных инфекций

Ученые Университета Макмастера объяснили механизм, который несет ответственность за неврологические повреждения при вирусных инфекциях. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, за этим стоят не сами вирусы, а реакции иммунной системы.

© Lenta.ru

В ходе лабораторных испытаний специалисты, как и ожидалось, обнаружили Т-клетки, специфичные для вируса Зика и предназначенные для уничтожения инфицированных клеток. Однако также было выявлено, что некоторые клетки — NKG2D+CD8+ Т-клетки — не функционировали как нормальные Т-клетки и истребляли множество незараженных клеток.

Агрессивная реакция является последствием того, что организм вырабатывает большое количество воспалительных белков, называемых цитокинами, которые в умеренных количествах помогают координировать иммунную реакцию в борьбе с инфекцией. При избытке цитокинов возникает неспецифическая активация иммунных клеток, что, в свою очередь, приводит к побочному повреждению нервных клеток.