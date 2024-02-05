Эксперты рассказали, можно ли питомцам спать рядом с людьми

Для многих людей их питомцы — это полноценные члены семьи. Но не вредно ли для здоровья спать в одной постели с домашним животным?

Исследования показали, что сон с домашним любимцем — популярная практика. В рамках научной работы 2015 года 56% владельцев питомцев сообщили, что их животные спят в их постели, а в опросе 2022 года то же самое сказали 46% респондентов.

Существует ряд преимуществ и рисков для здоровья, связанных с совместным сном с домашним животным. Однако нет универсального ответа на вопрос, стоит ли позволять питомцу спать вместе с вами. Об этом сказал Джейми Уиттенбург, доктор ветеринарной медицины, директор ветеринарной клиники Senior Tail Waggers и директор больницы для животных Kingsgate.

С одной стороны, такая практика сна с животным может быть связана с риском передачи паразитов. С другой стороны, она может принести пользу и питомцу, и его владельцу.

IRINA POLONINA/STOCKSY

Есть три причины, почему сон с питомцем в одной постели — это не лучший выбор.

Ухудшение симптомов аллергии. Миллионы людей в Соединённых Штатах живут с домашними животными, несмотря на аллергию на них. Из-за сна с питомцем у таких людей могут возникнуть зуд глаз, чихание или крапивница. Но даже при отсутствии аллергии на шерсть животных есть вероятность, что возникнет у человека аллергическая реакция, поскольку питомцы могут подвергать хозяев воздействию пылевых клещей, пыльцы и плесени, которые скапливаются на шерсти.

Паразиты и зоонозные заболевания. Среди таких паразитов — блохи, клещи, глисты. Помимо этого, домашние животные могут являться переносчиками некоторых болезней: лептоспироза, сальмонеллеза и бартонеллеза. Заражённый питомец может переносить во рту или на шерсти бактерии, представляющие опасность для некоторых людей, особенно для тех, у кого ослаблен иммунитет.

Ухудшение качества сна. Ночью домашние питомцы могут ходить по постели, лизаться, царапаться. Всё это может ухудшить сон их владельцев.

Тем не менее совместный сон с домашним любимцем имеет и преимущества, включая улучшение у людей психического здоровья, повышение самооценки, уменьшение проявлений депрессии и тревоги.