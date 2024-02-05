Найден способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете

Новое лекарство может предотвратить заболевания глаз и почек при диабете. Данное исследование было опубликовано в журнале Cardiovascular Diabetology, об этом сообщает Infox.ru.

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По подсчетам ученых, в мире диабетом страдает каждый одиннадцатый взрослый. Заболевание приводит к слепоте, а также почечной недостаточности.

Ученые, проводя исследование, ориентировались на гликокаликс — защитную оболочку всех кровеносных сосудов. Они показали на мышах, что молекула, которая блокирует работу фермента гепараназы, способна остановить повреждение гликокаликса.