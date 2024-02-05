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Найден способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете

Новое лекарство может предотвратить заболевания глаз и почек при диабете. Данное исследование было опубликовано в журнале Cardiovascular Diabetology, об этом сообщает Infox.ru.

Найден способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете
© N24.ru

По подсчетам ученых, в мире диабетом страдает каждый одиннадцатый взрослый. Заболевание приводит к слепоте, а также почечной недостаточности.

Ученые, проводя исследование, ориентировались на гликокаликс — защитную оболочку всех кровеносных сосудов. Они показали на мышах, что молекула, которая блокирует работу фермента гепараназы, способна остановить повреждение гликокаликса.

Гепараназа разрезает оболочку сосудов. Однако Ингибиторы гепараназы не допускают этого.

Наука