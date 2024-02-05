Найден способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете
Новое лекарство может предотвратить заболевания глаз и почек при диабете. Данное исследование было опубликовано в журнале Cardiovascular Diabetology, об этом сообщает Infox.ru.
По подсчетам ученых, в мире диабетом страдает каждый одиннадцатый взрослый. Заболевание приводит к слепоте, а также почечной недостаточности.
Ученые, проводя исследование, ориентировались на гликокаликс — защитную оболочку всех кровеносных сосудов. Они показали на мышах, что молекула, которая блокирует работу фермента гепараназы, способна остановить повреждение гликокаликса.
Гепараназа разрезает оболочку сосудов. Однако Ингибиторы гепараназы не допускают этого.