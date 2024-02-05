Ученые выяснили, что кошки положительно влияют на здоровье хозяев

Ученые из Миннесоты провели исследование и выяснили, что кошки способным снизить уровень стресса, тревожности у хозяина, тем самым защищая его сердечно-сосудистую систему, что уменьшает риск инфаркта других проблем с сердцем.

Отмечается, что простое наблюдение за игрой кошки и возможность погладить ее делают человека спокойнее, способствует расслаблению, улучшает настроение.

Кроме этого, игра с кошкой, прогулки с ней на улице, забота о пушистом питомце повышают уровень физической активности, что также влияет на самочувствие, сообщает «МК-Псков».