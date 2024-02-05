Ученые выяснили, что кошки положительно влияют на здоровье хозяев

Стало известно, что кошки положительно влияют на здоровье хозяев
Ученые из Миннесоты провели исследование и выяснили, что кошки способным снизить уровень стресса, тревожности у хозяина, тем самым защищая его сердечно-сосудистую систему, что уменьшает риск инфаркта других проблем с сердцем.
Отмечается, что простое наблюдение за игрой кошки и возможность погладить ее делают человека спокойнее, способствует расслаблению, улучшает настроение.
Кроме этого, игра с кошкой, прогулки с ней на улице, забота о пушистом питомце повышают уровень физической активности, что также влияет на самочувствие, сообщает «МК-Псков».
Ранее сообщалось, как долго кошки могут продержаться на морозе.