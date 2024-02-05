Людям с остеоартритом может помочь искусственный хрящ

Примерно каждый седьмой взрослый человек страдает дегенеративным заболеванием суставов, также известным как остеоартрит. Остеоартрит остаётся одной из ведущих причин боли и инвалидности, поэтому поиск новых подходов к лечению таких пациентов крайне актуален. Возможно, учёные нашли возможность кардинально изменить ситуацию.

В настоящее время остеоартрит нельзя назвать исключительно «возрастным» заболеванием: в последние годы, отмечают учёные, травмы суставов стали более распространёнными среди спортсменов-подростков, и всё большее число людей в возрасте от 20 до 30 лет пополняют ряды стареющих бэби-бумеров, живущих с хроническими болями при остеоартрите.

Методы лечения дегенеративных заболеваний суставов ограничены. Без способа стимулировать отрастание повреждённого хряща большинство методов лечения сосредоточены на устранении симптомов.

Исследователи из Бостонской детской больницы поставили цель изменить это, сообщает МedicalХpress. Их подход: «вырастить» в лаборатории хрящ, который можно было бы использовать для замены повреждённых суставных тканей в суставах пациентов.

Сначала команда учёных задалась целью понять, как естественным образом развиваются ткани хряща и суставов и как стволовые клетки дифференцируются в хрящевые клетки, или хондроциты. Следующим шагом было воспроизвести этот процесс в лаборатории, подвергая клетки тем же стадиям развития.

В своём исследовании, опубликованном в Annals of the Rheumatic Diseases, сотрудники лаборатории описали свой подход к созданию хряща из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК). Полученные из собственных клеток пациентов, ИПСК могут давать начало практически любому типу клеток в организме, включая хондроциты.

С помощью созданного хряща команда успешно восстановила повреждённые ткани суставов у крыс и готовится протестировать процедуру на крупных животных.

Поскольку хрящ, выстилающий сустав, является бессосудистым, а имплантированные хондроциты будут окружены самой тканью хряща, вероятность отторжения имплантата снижается.