Названы преимущества пешей ходьбы на работу

Ученые из университета Восточной Финляндии обнаружили, что у людей, которые добираются на работу пешком, снижен риск сердечного приступа и других заболеваний сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Public Health (EJPH).

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Ученые собрали информацию о состоянии здоровья и двигательных привычках более чем шести тысяч добровольцев. Также у них были взяты образцы крови для измерения уровня С-реактивного белка (СРБ). Это наиболее информативный показатель повреждения тканей при воспалении, некрозе и различных травмах. В крови здорового человека этот белок отсутствует или выявляется в минимальных количествах.

Выяснилось, что у испытуемых, которые тратили на ходьбу около 15 минут в день, уровень СРБ был на 7% ниже по сравнению по сравнению с теми, кто добирался до места работы на машине или общественном транспорте. У тех, кто ежедневно проходил пешком 45 минут (чуть более 20 минут в сторону работы и столько же в сторону дома), концентрация С-реактивного белка была почти на 18% ниже.